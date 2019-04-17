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Политика
17 апреля 08:00

Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации

Валентина Матвиенко может в скором времени покинуть пост спикера Совета Федерации. Вместо нее руководить верхней палатой парламента будет бывший спикер Госдумы и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации

Валентина Матвиенко может в скором времени покинуть пост спикера Совета Федерации. Вместо нее руководить верхней палатой парламента будет бывший спикер Госдумы и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Информацию об отставке Валентины Матвиенко сообщили сразу два издания «КоммерсантЪ» и «Дождь». Телеканал отмечает, что  празднование 70-летия г-жи Матвиенко в Большом зале Академической филармонии Санкт-Петербурга было очень похоже на прощание с «большой политикой».

По одной из версий отставка Валентины Матвиенко связана с арестом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в организации убийства двух человек. По другим данным, у Валентины Матвиенко есть личные причины для ухода с занимаемого поста.

Источник «Коммерсанта» сообщает, что в мае спикер Совета Федерации встретится с президентом Владимиром Путиным и обсудит с ним свою дальнейшую карьеру. Есть вероятность, что после ухода из парламента Матвиенко возглавит Пенсионный фонд России.

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