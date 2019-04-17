В Госдуму внесен законопроект о реновации жилого фонда по всей России
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о проведении реновации жилого фонда по всей России. Сейчас эта программа реализуется только в Москве
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о проведении реновации жилого фонда по всей России. Сейчас эта программа реализуется только в Москве.
Подготовленный законопроект предусматривает право властей на реализацию программы по обновлению жилого фонда в российских регионах. Под реновацией понимается реконструкция или снос старых домов при условии предоставления собственникам равнозначных жилых помещений или равноценного денежного возмещения.
Под реновацию могут попасть многоквартирные дома в аварийном состоянии (или близкие к аварийному) и подлежащие сносу, а также дома, которые были возведены еще в период 1957 - 1975 годов и сейчас уже не соответствуют современным требованиям.
Авторы законопроекта отметили, что опыт проведения реновации жилого фонда в Москве следует учитывать, но не стоит его полностью переносить на другие города.
В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация программы реновации приведет к улучшению жилищных условий россиян, которые в этом нуждаются, но не имеют средств на приобретение новой квартиры.