После прокурорской проверки в ряде регионов снизились тарифы на вывоз мусора
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о снижении тарифов на вывоз и утилизацию мусорных отходов в ряде регионов после прокурорской проверки
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о снижении тарифов на вывоз и утилизацию мусорных отходов в ряде регионов после прокурорской проверки. Тарифы были снижены в среднем на 14,5%.
Бурматов отметил, что Генпрокуратура «очень качественно отработала» запросы депутатов, провела проверки и выявила нарушения. Так, нарушения при формировании тарифов на вывоз отходов были выявлены в Мордовии, Якутии, Татарстане, Чувашии, Алтайском крае, Пермском крае, Приморском крае, Иркутской, Пензенской и Саратовской областях, сообщает РИА Новости.
Депутат также отметил, что запрос по тарифам направлялся депутатами и в правительство, которое переадресовало его в Министерство природы. Чиновники из природоохранного ведомства в свою очередь заявили, что тарифы на вывоз отходов не входят в их компетенцию.
С 1 января 2019 года регионы перешли на новую систему обращения с отходами, в рамках которой за сбор, вывоз, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы. После этого во многих регионах значительно выросли тарифы на вывоз бытовых отходов.