Власти решили вырубить часть нацпарка «Лосиный остров» под строительство шоссе
Российское отделение экологической организации Greenpeace обратилось в прокуратуру с просьбой предотвратить изъятие властями земель национального парка «Лосиный остров» для строительства дублера Щелковского шоссе и торгового центра
Российское отделение экологической организации Greenpeace обратилось в прокуратуру с просьбой предотвратить изъятие властями земель национального парка «Лосиный остров» для строительства дублера Щелковского шоссе и торгового центра. Вырубка леса уже согласована главой правительства Дмитрием Медведевым, но соответствующий документ еще не подписан.
Министерство природы России направило на согласование проект постановления «О расширении территории национального парка “Лосиный остров”», который предусматривает исключение из территории национального парка 140 гектаров земли. На этом месте власти планируют построить дублер Щелковского шоссе и торговый центр. При этом в документах речь идет только о строительстве шоссе.
В Greenpeace напоминают, что изымать земли национальных парков запрещено федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и утвержденным правительством «Положением о национальных парках в РФ». Кроме того, Верховный Суд неоднократно признавал недопустимость изъятия земель национальных парков.
Экологи отметили, что власти не уведомили общественность о планах изъять земли «Лосиного острова», то есть фактически Минприроды скрыло важную часть проекта и нарушило порядок разработки документа.
Greenpeace просит Генпрокуратуру направить в Минприроды предостережение о недопустимости подготовки противозаконных правовых актов.
Муниципальный московский депутат Илья Яшин сообщил, что инициатором «этого безумия» стал премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, который поручил чиновникам Минприроды разработать соответствующее постановление. Документ уже готов к подписанию.
«Этот варварской проект - результат сговора губернатора Московской области Воробьева и премьера Медведева. Они обсуждали вырубку «Лосиного острова» на встрече в марте, а теперь перешли к делу. Ликвидация деревьев может начаться уже в следующем году. На строительстве подрядчики планируют освоить до 45 млрд рублей», - написал в Facebook Илья Яшин и отметил, что для столицы реализация данной инициативы станет катастрофой – из-за вырубки «зеленых легких» москвичи просто задохнутся.