В России в рамках борьбы с пробками могут ввести плату за проезд перекрестков
Эксперты «Автонет» предложили сделать платными перекрестки, чтобы решить проблему автомобильных пробок. В организации уверены, что водители будут «с умом» планировать свои маршруты
Фото: ekburg.tv
Эксперты национальной технологической экспертизы «Автонет» предложили сделать платными перекрестки, чтобы решить проблему автомобильных пробок. В организации уверены, что водители будут «с умом» планировать свои маршруты и время поездки.
Представитель «Автонета» сообщил РИА Новости, что в 2020 году эксперимент с платными перекрестками планируется провести в одном из российских городов. Предполагается, что это будет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.
«Автонет» предлагает ввести плату за проезд через перекрестки в определенные часы. Благодаря этому автомобилисты будут заранее продумывать свои маршруты и выбирать альтернативные пути, сообщает РБК.