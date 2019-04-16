В Париже произошел пожар в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари
В Париже вечером в понедельник, 15 апреля, загорелся самый известный собор города – Нотр-Дам де Пари. В результате пожара обрушились деревянный шпиль и частично крыша здания
В Париже вечером в понедельник, 15 апреля, загорелся самый известный собор города – Нотр-Дам де Пари. В результате пожара обрушились деревянный шпиль и частично крыша здания.
Перекрытия на крыше Собора Парижской Богоматери и шпиль были выполнены из дуба. Шпиль также был дополнительно покрыт свинцом.
Французские СМИ сообщают, что пожар в знаменитом соборе мог начаться из-за нарушений при проведении реставрационных работ.
Позже представитель собора Андре Фено сообщил изданию Le Monde, что все деревянные интерьеры церкви уничтожены в результате пожара. А мэр вице-мэр Парижа Эмманюэль Грегуар заявил, что огонь нанес «колоссальный ущерб зданию». Городские власти сформировали специальную миссию, которая займется попытками сохранения произведений искусства, находящимися внутри собора.
Пострадавших в результате пожара в Нотр-Дам де Пари нет.
Нотр-Дам де Пари является одним из символов столицы Франции. Этот собор строился около двухсот лет с 1163 по 1345 гг.