Ингушские оппозиционеры подали заявку на проведение митинга против главы республики в Москве
Бывший пресс-секретарь главы Ингушетии и юрист Калой Ахильгов сообщил о подаче заявки в мэрию Москвы на проведение митинга против политики Юнус-Бека Евкурова
Бывший пресс-секретарь главы Ингушетии и юрист Калой Ахильгов сообщил о подаче заявки в мэрию Москвы на проведение митинга против политики Юнус-Бека Евкурова. Такое решение было принято после отказа ингушских властей согласовать новую акцию протеста.
Организаторы планируют провести митинг на Лубянской площади.
Калой Ахильгов в беседе с «МБХ медиа» сообщил, что в Москве «должны точно услышать» требования жителей Ингушетии. «У людей вера в хорошее еще не пропала, они думают, что если бы здесь слышали, то такого беспредела там не происходило», - заявил юрист.
Напомним, 26 марта в Магасе состоялся согласованный митинг с участием 10 тысяч человек против соглашения об обмене приграничными территориями и против изменения регионального закона о референдуме. После митинга его участники отказались расходиться и объявили протест бессрочным. 27 марта силовики пытались разогнать несанкционированную акцию, в результате чего между ними и участниками протеста произошли столкновения.
Власти Ингушетии обещали согласовать новую акцию протеста, но позже отказались от своих слов. После этого по месту жительства лидеров протеста начались обыски. Несколько человек арестованы по обвинению в применении насилия в отношении полицейских.