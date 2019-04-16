Подмосковная дума предложила запретить бесплатные пластиковые пакеты в магазинах
Глава комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию отметила, что в некоторых европейских странах уже давно запретили бесплатные пластиковые пакеты
Московская областная дума поддержала инициативу запретить на государственном уровне бесплатные пластиковые пакеты в супермаркетах.
Глава комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова отметила, что в некоторых европейских странах уже давно запретили бесплатные пластиковые пакеты. В магазинах покупателям должны предлагать тканевые сумки, бумажные пакеты или упаковку из других материалов, которые можно перерабатывать.
Подмосковная дума также предложила повысить цены и налоги на полиэтиленовые пакеты.
Алла Полякова отметила, что отказ от бесплатных пакетов должен стать первым шагом к отказу от пластика вообще. Власти же должны со своей стороны поддерживать производителей биоразлагаемых изделий и тех, кто занимается переработкой отходов.
Напомним, в соседней Грузии в этом году власти запретили производить и продавать пластиковые пакеты.