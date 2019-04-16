Меню
Общество
Формула обмана мэра Собянина
Общество
16 апреля 00:11

МИД предостерег россиян от перевозки из одной страны в другую посылок и сумок посторонних людей

МИД РФ подготовил предупреждение для выезжающих за границу россиян, в котором говорится о риске быть завербованными международными наркосиндикатами

МИД предостерег россиян от перевозки из одной страны в другую посылок и сумок посторонних людей

Министерство иностранных дел РФ подготовило предупреждение для выезжающих за границу россиян, в котором говорится о риске быть завербованными международными наркосиндикатами.

В заявлении МИД России говорится, что злоумышленники применяют множество разных схем, в том числе шантаж и запугивание. Их цель – использование россиян для перевозки наркотиков. Чаще всего наркодилеры просят провезти доверчивых граждан в другую страну сумку или чемодан, которые могут даже казаться пустыми, сообщает ТАСС.

По данным внешнеполитического ведомства, самое опасное направление по частоте попыток использовать россиян - это доставка наркотиков из стран Южной Америки в Юго-Восточную Азию. При этом наркокурьерам там грозит наказание вплоть до пожизненного срока, даже если его использовали вслепую.

В этой связи МИД просит россиян быть очень осторожными и осмотрительными. Кроме того, не стоит соглашаться на предложение малознакомых людей перевезти через границу посылки, сумки, чемоданы и другие вещи.

Материалы по теме
В Румынии на берег Черного моря выбросило 130 кг кокаина
В МВД предложили ужесточить условия для возбуждения дел о незаконном обороте наркотиков
Россиян перестанут признавать больными наркоманией на основании положительного теста на наркотики
Сейчас на главной
Рейдерство под прикрытием громких имен
Нафтагаз
Рейдерство под прикрытием громких имен
Историей «Ру-Энерджи групп», судьбой Бабаева и «темными» схемами Керимова «Общая газета» интересуется уже не в первый раз. Имя Бабаева было опорочено, сам он оказался под пристальным вниманием силовиков
В России в рамках борьбы с пробками могут ввести плату за проезд перекрестков
Горячие новости
В России в рамках борьбы с пробками могут ввести плату за проезд перекрестков
Эксперты «Автонет» предложили сделать платными перекрестки, чтобы решить проблему автомобильных пробок. В организации уверены, что водители будут «с умом» планировать свои маршруты
В Москве должны точно услышать
Горячие новости
В Москве должны точно услышать
Бывший пресс-секретарь главы Ингушетии и юрист Калой Ахильгов сообщил о подаче заявки в мэрию Москвы на проведение митинга против политики Юнус-Бека Евкурова
В Париже произошел пожар в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари
Горячие новости
В Париже произошел пожар в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари
В Париже вечером в понедельник, 15 апреля, загорелся самый известный собор города – Нотр-Дам де Пари. В результате пожара обрушились деревянный шпиль и частично крыша здания
Подмосковная дума предложила запретить бесплатные пластиковые пакеты в магазинах
Горячие новости
Подмосковная дума предложила запретить бесплатные пластиковые пакеты в магазинах
Глава комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию отметила, что в некоторых европейских странах уже давно запретили бесплатные пластиковые пакеты
Авторская колонка
Приговор, или фантасмагория пропагандиста
Сегодня вынесли мне приговор. Я в шоке. Даже зарыдал. 6 месяцев колонии-поселения. Формулировку точно не помню, но по смыслу примерно так: неуважительно высказался в информационном пространстве о братской Украине, чем оскорбил чувства граждан соседней страны
Ларин Александр
В Мосгордуме предложили запретить игрушки в виде монстров и вампиров
Горячие новости
В Мосгордуме предложили запретить игрушки в виде монстров и вампиров
Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по соцполитике Татьяна Батышева предложила ввести запрет на игрушки в виде монстров, вампиров и других «страшных» существ
Платежная система Visa запустила сервис по снятию наличных в кассах магазинов
Горячие новости
Платежная система Visa запустила сервис по снятию наличных в кассах магазинов
Международная платежная система Visa сообщила о запуске пилотного проекта по снятию наличных средств на кассах магазинов
Меньше знаешь - крепче спишь
Горячие новости
Меньше знаешь - крепче спишь
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опровергла версию о «секретном характере» экологической экспертизы по проекту строительства мусоросжигательного завода в Осиново под Казанью
Россиян с низкими зарплатами не будут освобождать от уплаты НДФЛ
Горячие новости
Россиян с низкими зарплатами не будут освобождать от уплаты НДФЛ
Российская трехсторонняя комиссия при правительстве опровергла информацию об отмене налога на доходы физических лиц для граждан с низкими зарплатами
Авторская колонка
Антиконституционный переворот в Подмосковье
Да, никак не ожидал, что столичная область может так быстро стать новым «паханом» России без закона и правил. Регионом наподобие Чечни, в котором практически полностью прекращено действие российской конституции
Гудков Геннадий
Россиян с маленькими зарплатами освободят от уплаты НДФЛ
Горячие новости
Россиян с маленькими зарплатами освободят от уплаты НДФЛ
Российские власти рассматривают вопрос об освобождении граждан с низкими зарплатами от уплаты налога на доходы физических лиц. Снижение налогового бремени коснется россиян с зарплатами на уровне прожиточного минимума
Лидеров ингушского протеста обвинили в применении насилия в отношении силовиков
Горячие новости
Лидеров ингушского протеста обвинили в применении насилия в отношении силовиков
В Ингушетии суд арестовал на два месяца лидеров региональной оппозиции и членов комитета национального единства по делу о применении насилия в отношении представителей власти
Сотрудников РУСАДА заподозрили в мошенничестве на закупке оборудования
Горячие новости
Сотрудников РУСАДА заподозрили в мошенничестве на закупке оборудования
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении сотрудников Российского антидопингового агентства. Дело заведено на основании результатов собственной проверки в ведомстве
Кто на свете всех круглее
правильное питание
Кто на свете всех круглее
Жители США возглавляют печальный рейтинг «самых толстых людей мира». Таковы данные статистики. Но радоваться тому, что россияне не на первых строках этого исследования не стоит. В России проблема лишнего веса стоит не менее остро.
Экс-министру Михаилу Абызову готовят новые обвинения
Горячие новости
Экс-министру Михаилу Абызову готовят новые обвинения
Финансовое управление ФСБ (управление «К») передало Следственному комитету материалы о его возможной причастности к деятельности еще одного организованного преступного сообщества (ОПС)
Президент и премьер-министр отчитались о доходах и имуществе
Горячие новости
Президент и премьер-министр отчитались о доходах и имуществе
Первые лица страны и чиновники администрации президента отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. Судя по декларации, премьер-министр России за прошлый год заработал больше президента
Не читал, но одобряю
Горячие новости
Не читал, но одобряю
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об автономной работе Рунета во втором чтении, хотя сам во время голосования находился с визитом в Саратовской области. О зачтенном голосе в поддержку резонансного законопроекта свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента