МИД предостерег россиян от перевозки из одной страны в другую посылок и сумок посторонних людей
МИД РФ подготовил предупреждение для выезжающих за границу россиян, в котором говорится о риске быть завербованными международными наркосиндикатами
Министерство иностранных дел РФ подготовило предупреждение для выезжающих за границу россиян, в котором говорится о риске быть завербованными международными наркосиндикатами.
В заявлении МИД России говорится, что злоумышленники применяют множество разных схем, в том числе шантаж и запугивание. Их цель – использование россиян для перевозки наркотиков. Чаще всего наркодилеры просят провезти доверчивых граждан в другую страну сумку или чемодан, которые могут даже казаться пустыми, сообщает ТАСС.
По данным внешнеполитического ведомства, самое опасное направление по частоте попыток использовать россиян - это доставка наркотиков из стран Южной Америки в Юго-Восточную Азию. При этом наркокурьерам там грозит наказание вплоть до пожизненного срока, даже если его использовали вслепую.
В этой связи МИД просит россиян быть очень осторожными и осмотрительными. Кроме того, не стоит соглашаться на предложение малознакомых людей перевезти через границу посылки, сумки, чемоданы и другие вещи.