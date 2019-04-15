В Мосгордуме предложили запретить игрушки в виде монстров и вампиров
Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по соцполитике Татьяна Батышева предложила ввести запрет на игрушки в виде монстров, вампиров и других «страшных» существ
Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по соцполитике Татьяна Батышева предложила ввести запрет на игрушки в виде монстров, вампиров и других «страшных» существ. Депутат считает, что такие игрушки травмируют психику подрастающего поколения.
«Я, например, захожу в магазин и вижу куклу-вампира. Что хорошего в этой игрушке? У нее страшные зубы, кровь во рту, чему мы учим ребенка?», - заявила Татьяна Батышева, слова которой приводит агентство «Москва».
Депутат отметила, что продавцы в магазинах стараются выкладывать игрушки «для убийства и смерти» на самые видные места, а игрушки «для любви и радости», напротив, спрятать подальше. В итоге дети просят родителей купить «страшную» игрушку, хотя подрастающее поколение нужно учить «доброму и светлому».
«Игрушки в виде монстров - все они какие-то страшные. Они травмируют детскую психику, и я считаю, что такие страшные игрушки надо категорически запретить», - добавила Татьяна Батышева.