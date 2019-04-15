Платежная система Visa запустила сервис по снятию наличных в кассах магазинов
Международная платежная система Visa сообщила о запуске пилотного проекта по снятию наличных средств на кассах магазинов
Международная платежная система Visa сообщила о запуске пилотного проекта по снятию наличных средств на кассах магазинов.
В компании сообщили, что сейчас сервис по снятию наличных тестируется в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и Россельхозбанком. После эксперимента сервис планируется запустить по всей России и по картам других банков.
Сейчас держатели карт Visa от Россельхозбанка могут снять наличные в магазинах, расположенных в Истринском районе Московской области. Но для этого им нужно совершить покупку и оплатить товар картой или смартфоном.
Руководитель Visa в России Екатерина Петелина в беседе с РИА Новости выразила уверенность в том, что новая услуга повысит доверие россиян к безналичным средствам оплаты.