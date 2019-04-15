Власти опровергли данные о засекречивании экоэкспертизы по строительству мусоросжигательного завода
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опровергла версию о «секретном характере» экологической экспертизы по проекту строительства мусоросжигательного завода в Осиново под Казанью
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опровергла версию о «секретном характере» экологической экспертизы по проекту строительства мусоросжигательного завода в Осиново под Казанью.
Накануне политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков опубликовал в соцсети Facebook скан приказа АГК-2 о засекречивании результатов экологической экспертизы по объекту кампании. Гудков пояснил, что данный документ засекречивает данные о мусоросжигательном заводе в Осиново, а также результаты экологической экспертизы, сообщает издание «Экоград».
Политик также отметил, что главой АГК-2 («Альтернативная генерирующая компания») является юрлицо АГК-1, которое сложную цепочку является дочкой «РТ-Инвест». Эту компанию в свою очередь связывают с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и сыном одного из друзей президента Игорем Ротенбергом.
Напомним, что мусоросжигательные заводы планируется также построить в Подмосковье – в Воскресенске, Наро-Фоминске, Ногинском и Солнечногорском районах. Гендиректор АГК-1 Игорь Тимофеев заявил, что представители компании регулярно проводят встречи с местным населением, чтобы «дать им достоверную информацию».
«Я не скажу, что все люди за, но я не вижу никакого настоящего протеста. Нейтральное, нормальное отношение. Но здесь надо понимать — я разделяю обычных людей и так называемых псевдоэкологов, экоактивистов. Это какая-то фан-группа: они ездят за нами по всем мероприятиям и кричат заученные речевки. Наверное, здесь, в Татарстане, есть то же самое», - заявил бизнесмен по поводу акций против строительства мусоросжигательных заводов.
По мнению независимых экспертов, строительство и функционирование мусоросжигательных заводов обернется ростом онкологических заболеваний и бесплодия. Доцент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Валерий Сосновцев сообщил «МБХ медиа», что каждый из мусоросжигательных заводов будет выбрасывать в атмосферу тонны углекислого газа и диоксинов, которые накапливаются в организме человека и вызывают онкологические заболевания, снижение иммунитета и бесплодие.