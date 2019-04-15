Россиян с низкими зарплатами не будут освобождать от уплаты НДФЛ
Российская трехсторонняя комиссия при правительстве опровергла информацию об отмене налога на доходы физических лиц для граждан с низкими зарплатами
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Российская трехсторонняя комиссия (РТК) при правительстве опровергла информацию об отмене налога на доходы физических лиц для граждан с низкими зарплатами. В РТК сообщили агентству ТАСС, что такой вопрос не обсуждался и обсуждать его не планируется.
Ранее «Известия» сообщили, что комиссия предложила освободить от уплаты НДФЛ граждан, которые получают заплату в размере прожиточного минимума (примерно 11 тысяч рублей).
Эксперты отметили, что после уплаты налога у россиян остается на руках сумма меньше прожиточного минимума.