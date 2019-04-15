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Экономика
15 апреля 07:35

Россиян с маленькими зарплатами освободят от уплаты НДФЛ

Российские власти рассматривают вопрос об освобождении граждан с низкими зарплатами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Снижение налогового бремени коснется россиян с зарплатами на уровне прожиточного минимума (11,2 тысячи рублей)

Россиян с маленькими зарплатами освободят от уплаты НДФЛ

Российские власти рассматривают вопрос об освобождении граждан с низкими зарплатами от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).  Снижение налогового бремени коснется россиян с зарплатами на уровне прожиточного минимума (11,2 тысячи рублей).

В комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) отметили, что послу уплаты НДФЛ (13%) на руках у граждан остается уже  9,8 тысячи рублей, то есть меньше прожиточного минимума.

В РТК считают, что после вычета НДФЛ доход гражданина России не должен быть меньше минимальной зарплаты. В этой связи они предлагают освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, которые получают около 13 тысяч рублей.

При этом некоторые эксперты опасаются, что в случае оформления инициативы РТК на законодательном уровне в стране может вырасти доля «серых» зарплат. То есть работодателям будет выгодно официально платить своим сотрудникам минимальную сумму и не платить НДФЛ. Остальные деньги работодатель может выплачивать «в конверте», сообщают «Известия».

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