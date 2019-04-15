Лидеров ингушского протеста обвинили в применении насилия в отношении силовиков
В Ингушетии суд арестовал на два месяца лидеров региональной оппозиции и членов комитета национального единства Мусу Мальсагова и Ахмеда Барахоева по делу о применении насилия в отношении представителей власти
В Ингушетии суд арестовал на два месяца лидеров региональной оппозиции и членов комитета национального единства Мусу Мальсагова и Ахмеда Барахоева по делу о применении насилия в отношении представителей власти.
Лидеры ингушского протеста были задержаны 13 апреля после того, как отбыли административный арест на 10 суток по делу о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.
По аналогичному обвинению был задержан еще один оппозиционный лидер Барах Чемурзиев, сообщает «Медиазона».
Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов было возбуждено после санкционированного митинга 26 марта, который перерос в бессрочный протест. Манифестанты протестовали против соглашения об обмене приграничными территориями с Чечней, изменения закона о референдуме, а также требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.