Сотрудников РУСАДА заподозрили в мошенничестве на закупке оборудования
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Дело заведено на основании результатов собственной проверки в ведомстве
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Дело заведено на основании результатов собственной проверки в ведомстве.
По версии следствия, неустановленные сотрудники РУСАДА в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи-2014 закупали по завышенным ценам оборудование для сбора допинг-проб и другие расходные материалы. Ущерб от мошеннических действий оценивается в один миллион рублей, сообщает «Интерфакс».
Хищения бюджетных средств были совершены в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года, когда Московской антидопинговой лабораторией РУСАДА руководил Григорий Родченков. Позже он стал информатором Всемирного антидопингового агенства и сообщил о махинациях российских спортсменов с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи.