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13 апреля 07:47

Экс-министру Михаилу Абызову могут предъявить новые обвинения в мошенничестве и растрате

Финансовое управление ФСБ (управление «К») передало Следственному комитету материалы о его возможной причастности к деятельности еще одного организованного преступного сообщества (ОПС)

Экс-министру Михаилу Абызову могут предъявить новые обвинения в мошенничестве и растрате

Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов может стать фигурантом еще одного дела. Финансовое управление ФСБ (управление «К») передало Следственному комитету материалы о его возможной причастности к деятельности еще одного организованного преступного сообщества (ОПС).

Ранее Михаилу Абызову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с целью  хищения 4 млрд рублей у новосибирских энергетических компаний. В материалах ФСБ говорится о другом ОПС, в действиях которого имеются признаки мошенничества и растраты в особо крупном размере.

«КоммерсантЪ» сообщает, что новое уголовное дело связано с задержанием в 2015 году депутата белорусской облдумы Виктора Филатова, который занимал пост главы регионального филиала ОАО «МРСК Центр». По делу также проходят сотрудники ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис», ранее входило в РАО «ЕЭС России») Следствие установило, что при заключении «МРСК» контрактов на аутсорсинг с «КорСсис» из энергокомпании было похищено 240 млн рублей.

В материалах ФСБ Михаил Абызов упоминается в связи с приватизацией в 2006—2007 годах пакета акций «КорСсис». В то время будущий министр занимал должность заместителя главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

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