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Политика
13 апреля 00:47

Президент и премьер-министр отчитались о доходах и имуществе

Первые лица страны и чиновники администрации президента отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. Судя по декларации, премьер-министр России за прошлый год заработал больше президента

Президент и премьер-министр отчитались о доходах и имуществе

Первые лица страны и чиновники администрации президента отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год. Судя по декларации, премьер-министр России за прошлый год заработал больше президента.

Владимир Путин задекларировал доход в размере 8,6 млн рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году. Тогда он заработал 18,7 млн рублей за счет продажи земельного участка. В своем собственности президент указал две квартиры площадью 77 и 153,7 кв.м, гараж на 18 км.м, гаражное место, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», автоприцеп «Скиф».

Поскольку российский президент развелся еще несколько лет назад, ему не нужно было предоставлять еще и декларацию о доходах и имуществе супруги.

Глава правительства Дмитрий Медведев заработал 9,9 млн рублей, что на 1,4 млн больше, чем в 2017 году. В разделе «Имущество» премьер указал квартиру 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 «Победа» и ГАЗ-21 «Волга», а также земельный участок в аренде площадью 47 соток.

Супруга премьера Светлана Медведева указала в декларации два машино-места (16,2 и 16, 3 кв. м), а также квартиру в безвозмездном пользовании площадью 367, 8 кв. м и автомобиль Volkswagen Golf.

Самым богатым чиновником в Кремле стал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заработавший 657,2 млн рублей.

В правительстве звание самого богатого чиновника досталось вице-премьеру и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который указал доход в размере 538,5 млн рублей.

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