В Госдуме засчитали голос отсутствовавшего Володина в поддержку закона об изоляции Рунета
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об автономной работе Рунета во втором чтении, хотя сам во время голосования находился с визитом в Саратовской области. О зачтенном голосе в поддержку резонансного законопроекта свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об автономной работе Рунета во втором чтении, хотя сам во время голосования находился с визитом в Саратовской области. О зачтенном голосе г-на Володина в поддержку резонансного законопроекта свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.
Во втором чтении «За» проголосовали 320 депутатов, а 15 парламентариев высказались против. При этом в списке проголосовавших значится Вячеслав Володин, который ранее заявлял, что не поддерживает закон об изоляции Рунета, сообщает «Медуза».
Согласно данным системы учета голосов, Вячеслав Володин в тот день также принимал участие в голосовании и по другим вопросам. В реальности же спикер нижней палаты парламента находился в Саратовской области, а замещал его первый вице-спикер Александр Жуков.
Напомним также, что по новому регламенту Госдумы, который был утвержден по инициативе самого Вячеслава Володина, депутат может голосовать по законопроектам только лично. Передавать свою карточку коллегам запрещено.
В приемной пресс-службы Госдумы на запрос журналистов заявили, что в системе могла произойти ошибка.