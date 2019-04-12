Полузащитник московского «Спартака» сломал нос пешеходу в ходе дорожного конфликта
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта. Спортсмен подрался с пешеходом, который ударил по его машине
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта. Спортсмен подрался с пешеходом, который ударил по его машине.
Инцидент произошел на Краснопрудной улице в Москве. Когда загорелся зеленый свет для пешеходов, все автомобили остановились, а «Мерседес» футболиста продолжил движение. Машина задела одного из пешеходов, которые на разрешающий сигнал светофора переходили по «зебре». Им оказался американец Майкл Коу Джон Эли. Он разозлился и ударил по автомобилю Аяза Гулиева, после чего между мужчинами возникла драка.
Участников конфликта пришлось разнимать полицейским. Прибывшие на место происшествия врачи «скорой помощи» зафиксировали у пострадавшего пешехода перелом костей носа, сообщает «Московский комсомолец».
Уже в отделении полиции футболист «Спартака» предложил потерпевшему американцу взять на себя расходы на лечение и принес ему извинения. Пострадавший написал заявление, что претензий к Гулиеву не имеет.
Издание также отмечает, что Аяз Гулиев на этом «Мерседесе» с 2018 года нарушил правила дорожного движения более 200 раз.