Минпросвещения предложило временно запретить непривитым детям посещать школу
Министерство просвещения России выступило с предложением ввести временный запрет на посещение школ детьми, который не прошли вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний
Министерство просвещения России выступило с предложением ввести временный запрет на посещение школ детьми, который не прошли вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний.
Ведомство направило письмо в Госдуму, в котором говорится о временном недоучке непривитых детей в образовательные учреждения в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки по инфекционным заболеваниям или угрозы возникновения эпидемий.
В Минпросвещения уверены, что предложенные меры не будут нарушать право граждан на получение образования, так как образование может быть получено и вне образовательных учреждений, дистанционно или на дому, сообщает «Интерфакс».
Ранее Министерство здравоохранения России выступило с предложением ввести наказание за призывы к отказу от вакцинации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила отказ от прививок в число десяти глобальных угроз здоровью человечества.