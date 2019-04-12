Глава Роскосмоса предложил премировать выдающихся россиян полетами в космос
Дмитрий Рогозин предложил награждать выдающихся российских граждан за их заслуги полетами в космос. Такими космическими туристами за государственным счет могли бы стать, например, учителя и ученые
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин предложил награждать выдающихся российских граждан за их заслуги полетами в космос. Такими космическими туристами за государственным счет могли бы стать, например, учителя и ученые.
«Мы пойдем на премии, будем не за деньги возить, а за уникальные достижения. Уникального ученого, уникального гражданина России, учителя», — заявил Дмитрий Рогозин, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».
Соответствующее заявление глава Роскосмоса сделал в ходе своего выступления на пресс-конференции в Москве, передает «Говорит Москва».