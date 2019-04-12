Госдума приняла законопроект о наказании за использование допинга
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о введении наказания для спортсменов за употребление допинга, а для их тренеров - за распространение допинга
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о введении наказания для спортсменов за употребление допинга, а для их тренеров - за распространение допинга.
Законопроект предполагает наказание за употребление или попытку использования запрещенных препаратов штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Распространение допинга будет наказываться штрафом в размере от 40 до 80 тысяч рублей.
Документ был подготовлен в связи с громким допинг-скандалом в российском спорте, результатом которого стало отстранение национальных сборных от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх. Россию тогда обвинили в создании государственной системы поддержки допинга.