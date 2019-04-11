Госдума во втором чтении приняла резонансный законопроект об «изоляции Рунета»
Напомним, документ сенатора Андрея Клишаса подразумевает создание инфраструктуры, которая обеспечит автономную работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети
Государственная дума РФ приняла во втором чтении резонансный закон об автономной работе российского сегмента интернета. Напомним, документ сенатора Андрея Клишаса подразумевает создание инфраструктуры, которая обеспечит автономную работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.
Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного российского интеннета возлагаются на Роскомнадзор. При этом для операторов государственных и муниципальных информационных систем и информационных систем юридических лиц вводится запрет на использование при эксплуатации информационных систем баз данных и технических средств, размещенных за пределами Российской Федерации.
В случае отключения России от глобальной сети Роскомнадзор должен обеспечить централизованное управление сетью в утвержденном правительством порядке.
Депутаты в ходе обсуждения законопроекта заявили, что потери экономики страны в случае ее отключения от интернета только за первые сутки могут составить до 20 млрд рублей. Депутат Леонид Левин сообщил, что прогнозируемые потери экономики несопоставимы с тем объемом финансирования, который планируется направить на реализацию закона об автономной работе Рунета.
Противники законопроекта об «изоляции Рунета» считают, что власти с помощью данного документа пытаются воссоздать «железный занавес» и усилить контроль за происходящим в интернете.