Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks, который с 2012 года проживал в посольстве Эквадора
В здании посольства Эквадора в Лондоне состоялось задержание основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это произошло после того, как власти Эквадора отказали ему в предоставлении убежища. Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года
В здании посольства Эквадора в Лондоне состоялось задержание основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это произошло после того, как власти Эквадора отказали ему в предоставлении убежища.
Арест Джулиана Ассанжа был произведен по ордеру, выданному Вестминстерским магистральным судом еще в июне 2012 года. До суда основатель WikiLeaks, который специализировался на громких расследованиях, останется в центральном полицейском участке Лондона.
Джулиан Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. У властей страны он попросил политического убежища, чтобы его не экстрадировали в Швецию, власти которой обвиняют его в преступлении сексуального характера. В США основателю WikiLeaks грозит срок за публикацию секретных документов Госдепартамента страны.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя задержание Джулиана Ассанжа, выразил надежду, что его права будут соблюдены.