В московском метро на турникетах установили устройства распознавания лиц
На станции московского метрополитена «Октябрьское поле» на всех турникетах установили видеокамеры с системой распознавания лиц. Ранее столичные власти сообщали, что такая система позволила правоохранительным органам задержать несколько находящихся в розыске человек
На станции московского метрополитена «Октябрьское поле» на всех турникетах установили видеокамеры с системой распознавания лиц. Ранее столичные власти сообщали, что такая система позволила правоохранительным органам задержать несколько находящихся в розыске человек.
РБК сообщает, что в столичной подземке на турникетах установили такие же устройства, что и в главном офисе Сбербанка, где сейчас тестируется пропускная система с распознаванием лиц.
Глава компании-разработчика устройств – VisionLabs - Александр Ханин сообщил, что камеры на станции «Октябрьское поле» предназначены только для обеспечения безопасности.