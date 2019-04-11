Повышение пенсионного возраста приведет к росту бедности граждан предпенсионного возраста
В докладе РАНХиГС сообщается, что уровень бедности среди женщин в возрасте 55−59 лет и мужчин 60−64 лет увеличится к концу переходного периода пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста, решение о котором уже окончательно было принято властями, приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста.
В докладе РАНХиГС сообщается, что уровень бедности среди женщин в возрасте 55−59 лет и мужчин 60−64 лет увеличится к концу переходного периода пенсионной реформы (2028 год) до 6,1-7,3%. Вместе с этим увеличится дефицит доходов, то есть глубина бедности малоимущих граждан предпенсионного возраста, сообщает РБК.
В 2018 году дефицит дохода граждан предпенсионного возраста составлял 23% от прожиточного минимума. К 2028 году этот показатель увеличится до 34-36%, считают эксперты.
Напомним, что к 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60 лет. Власти также предложили некоторые меры по поддержке граждан предпенсионного возраста, в частности, работодателям запретили увольнять сотрудников, попадающих под эту категорию.