Акционеры Boeing подали в суд на корпорацию из-за двух авиакатастроф
Иск в Окружной суд северного округа штата Иллинойс подан от имени акционера компании Ричарда Сикса и других лиц, которые могли понести финансовые потери в результате покупки акций компании
Акционеры Boeing подали групповой иск к авиастроительной корпорации из-за двух крушений пассажирских самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Иск в Окружной суд северного округа штата Иллинойс подан от имени акционера компании Ричарда Сикса и других лиц, которые могли понести финансовые потери в результате покупки акций компании с 8 января по 21 марта 2019 года. Ответчиками по иску указаны как сама корпорация, так и ее гендиректор Boeing Деннис Мюленбург и финансовый директор Грегори Смит, сообщают «Ведомости».
Ричард Сикс обвиняет Boeing в сокрытии информации о проблемах с обеспечением безопасности самолетов модификации 737 Max. Акционер считает, что руководители корпорации должны были уведомить акционеров о проблемах еще после авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 года. Однако они, напротив, искусственно завышали стоимость акций до максимумов и давали положительные прогнозы на будущие продажи самолетов.
Стоит отметить, что после второй авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 MAX обыкновенные акции компании упали с 440 долларов за бумагу до 362 долларов. Напомним, что после трагедии в Эфиопии авиакомпании отказались эксплуатации самолетов 737 MAX, а многие страны закрыли для этих лайнеров свои воздушные пространства. В марте компания не смогла продать ни одного самолета данной модификации.
Причиной обеих авиакатастроф считаются неполадки в работе автоматизированной системы, которая борется с излишним задиранием носа самолета.