Министерство финансов предложило освободить самозанятых от надзора
Министр финансов России Антон Силуанов предложил не распространять систему контроля и надзора на самозанятых граждан. Это позволит стимулировать их к переходу от незарегистрированной деятельности в правовое поле
Министр финансов России Антон Силуанов предложил не распространять систему контроля и надзора на самозанятых граждан. Это позволит стимулировать их к переходу от незарегистрированной деятельности в правовое поле.
Антон Силуанов отметил, что с введением надзора за самозанятыми стоит повременить минимум 3-5 лет. Освобождение самозанятых граждан от надзора Минфина предлагает закрепить на законодательном уровне.
Напомним, с 1 января 2019 года в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, согласно которому они платят налог в размере 4-6 процентов со своего дохода.