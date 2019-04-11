Госавтоинспекция предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Руководство ГИБДД выступило с инициативой увеличить в шесть раз размер штрафа за превышение скорости на 20–40 километров в час. Сейчас штраф за данное нарушение составляет 500 рублей и на него действует скидка в 50% при оплате в течение 20 суток
Руководство ГИБДД выступило с инициативой увеличить в шесть раз размер штрафа за превышение скорости на 20–40 километров в час. Сейчас штраф за данное нарушение составляет 500 рублей и на него действует скидка в 50% при оплате в течение 20 суток.
Замглавы ГИБДД Олег Понарьин на общественных слушаниях в Госдуме сообщил, что повышение штрафа позволит снизить количество ДТП, которые происходят из-за превышения скорости.
Если инициатива Госавтоинспекции будет одобрена на законодательном уровне, штраф за превышение скорости составит 3 тысячи рублей.
ГИБДД также предлагает наказывать за превышение скорости на 10–20 км/ч, но отложить вступление этой нормы на два года. Сейчас данное нарушение не предусматривает наказания.