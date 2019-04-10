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10 апреля 13:30

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел второй сбой за неделю

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел второй сбой за неделю. Пользователи пишут в социальных сетях, что при попытке провести операцию через сервис выдается ошибка

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел второй сбой за неделю

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел второй сбой за неделю. Пользователи пишут в социальных сетях, что при попытке провести операцию через сервис выдается ошибка.

В пресс-службе Сбербанка принесли извинения за причиненные неудобства и сообщили, что проблемы полностью будут устранены во второй половине дня.

Напомним, 8 апреля также сообщалось о сбое в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и некоторых банкоматов. Клиенты банка тогда столкнулись с трудностями при оплате покупок, снятии и зачислении наличных.

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