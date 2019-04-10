Псковский депутат подготовил ответный законопроект о «неуважении власти к народу»
Председатель псковского отделения партии «Яблоко» и депутат областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о наказании для чиновников за «неуважение к народу», который должен стать ответом на ранее принятый закон о наказании за оскорбление власти
Председатель псковского отделения партии «Яблоко» и депутат областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о наказании для чиновников за «неуважение к народу», который должен стать ответом на ранее принятый закон о наказании за оскорбление власти.
В пояснительной записке к законопроекту Лев Шлосберг указал, что данный документ «направлен на урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов», который возник после принятия закона о «неуважении к власти».
Законопроект псковского депутата предполагает административную ответственность за действия, «выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией России правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма». Проявивших неуважение к народу чиновников предлагается наказывать штрафами в размере до миллиона рублей, обязательными работами и административным арестом на 30 суток.
По мнению Льва Шлосберга, чиновников можно было бы уже наказывать за принятие вредных и антинародных законов.