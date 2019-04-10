Корпорация Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии не смогла продать ни одного самолета
Американская корпорация Boeing в марте 2019 года не смогла продать ни одного своего самолета типа 737. Такое в авиастроительной компании происходит впервые
Американская корпорация Boeing в марте 2019 года не смогла продать ни одного своего самолета типа 737. Такое в авиастроительной компании происходит впервые.
Издание The Wall Street Journal сообщает, что в январе Boeing поставила 24 новых самолета модификации 737 MAX, а в феврале - 27. Кроме того, корпорация планировала поставить еще 4,6 тысяч «Боингов-737» по ранее заключенным сделкам.
Однако в марте ситуация изменилась в связи с крушением в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX. Эта катастрофа стала уже второй за год для лайнеров данного типа – в октябре 2018 года такой же самолет разбился в Индонезии.
После крушения «Боинга» в Эфиопии все страны мира, в том числе и США, ввели запрет на полеты самолетов 737 MAX в своем воздушном пространстве. Такое решение было принято в связи с предварительными результатами расследования, согласно которым оба лайнера потерпели крушение из-за некорректной работы системы, призванной бороться с излишним задиранием носа самолета.