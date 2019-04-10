Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам и штрафу в 500 млн рублей
Тверской райсуд Москвы вынес приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Экс-чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет
Тверской райсуд Москвы вынес приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Экс-чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Обвинение просило для г-на Пушкарева 17 лет.
Суд также назначил Игорю Пушкареву штраф в размере 500 млн рублей.
Другой обвиняемый - предприниматель и бывший директор МУП «Дорого Владивостока» Андрей Лушников - приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей. Брат бывшего мэра Андрей Пушкарев в связи с имеющейся инвалидностью получил 8 лет условно и штраф в размере 500 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Согласно материалам следствия, мэр Владивостока Игорь Пушкарев оказывал содействие своей компании «Востокцемент», которая была переоформлена на брата. Чиновник также за вознаграждение помогал некоторым приморским фирмам выигрывать госконтракты на строительство дорог. Сумма полученных Пушкаревым взяток оценивается в 75 млн рублей.
Игорь Пушкарев своей вины не признал.