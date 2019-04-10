Соцсеть «ВКонтакте» оказалась основным источником дел об экстремизме в интернете
В докладе генерального прокурора России Юрия Чайки говорится, что по итогам прошлого года количество экстремистских уголовных дел снизилось на 16,8% . Всего было возбуждено 1,2 тысячи таких дел
Социальная сеть «ВКонтакте» оказалась основным источником большинства уголовных дел, возбужденных по факту экстремизма в интернете (дела о лайках и репостах). По данным Генпрокуратуры, в прошлом году 75% дел экстремисткой направленности были заведены на основании публикаций в этой соцсети.
В докладе генерального прокурора России Юрия Чайки говорится, что по итогам прошлого года количество экстремистских уголовных дел снизилось на 16,8% . Всего было возбуждено 1,2 тысячи таких дел, а 80% их них касаются публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды, сообщает ТАСС.
Напомним, соцсеть «ВКонтакте» неоднократно подвергалась критики со стороны пользователей и правозащитников из-за уголовных дел, которые были возбуждены в отношении пользователей. Некоторые активисты пытались судиться с администрацией соцсети за предоставление их персональных данных сотрудникам спецслужб.