Московские власти за три месяца 2019 года потратят на благоустройство около 10 млрд рублей
Самые дорогие госконтракты Департамента конкурентной политики столицы объявлены на работы по благоустройству площади Киевского вокзала и территории парка Дружбы (2,7 и 1 млрд рублей соответственно)
Московские власти с начала 2019 года выделили 9,5 млрд рублей на благоустройство городских территорий. Самые дорогие госконтракты Департамента конкурентной политики столицы объявлены на работы по благоустройству площади Киевского вокзала и территории парка Дружбы (2,7 и 1 млрд рублей соответственно).
По данным «МБХ медиа» контракт на благоустройство парка Дружбы на миллиард рублей достался ООО «Стройстандарт». В 2018 году эта же фирма получила от мэрии госзаказ на работы по благоустройству стоимостью 3 млрд рублей.
Благоустройством Таганского района Москвы за 108 млн рублей займется ООО РСК «АГАТ», которое в прошлом году получила от столичных властей контракты на 200 млн рублей.
Контракты на благоустройство парка Дубки и Черкизовского парка получило акционерное общество ГК «ЕКС», которая в прошлом году заработала на госзаказах мэрии Москвы 16 млрд рублей.