Мигранты из бывших советских республик стали реже приезжать в Россию
Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отметили, что показатель прошлого года стал самым низким за всю постсоветскую историю России. Так, в 2018 году в Россию приехали 124,9 тысяч мигрантов, что на 4% меньше, чем в 2017 году
Приток мигрантов в Россию по итогам 2018 года снизился на 4%, а число выехавших из страны иностранцев, напротив, выросло на 16,9%.
Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отметили, что показатель прошлого года стал самым низким за всю постсоветскую историю России. Так, в 2018 году в Россию приехали 124,9 тысяч мигрантов, что на 4% меньше, чем в 2017 году, сообщают «Ведомости».
Миграционный прирост падает на фоне роста естественной убыли населения. Таким образом, если в 2017 году иностранцы смогли не только компенсировать естественную убыль россиян, но и увеличить прирост на 77 тысяч человек, то в 2018 году мигранты заместили естественную убыль населения только на 57,2%.
Сильнее всего приток мигрантов в Россию сократился из Украины и Узбекистана. Ранее эти страны считались основными «миграционными донорами» России.