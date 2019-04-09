Генпрокуратура сообщила о росте числа коррупционеров в рядах ФСБ России
В России за минувший год увеличилось число выявленных случаев коррупции в ФСБ России. Об этом сообщается в докладе генерального прокурора Юрия Чайки, который был направлен в Совет Федерации
В России за минувший год увеличилось число выявленных случаев коррупции в ФСБ России. Об этом сообщается в докладе генерального прокурора Юрия Чайки, который был направлен в Совет Федерации.
По данным Генпрокуратуры, в прошлом году в процентном соотношении больше всего коррупционеров выявлено в именно в ФСБ России. Число сотрудников-взяточников в этом ведомстве выросло с 17 до 39 человек. В Следственном комитете число пойманных на коррупции сотрудников выросло с 21 до 29 человек, а в МВД – с 956 до 971 (рост составил 1,6%).
В докладе отмечается, что число коррумпированных силовиков увеличилось за счет эффективной работы служб собственной безопасности. Всего в 2018 году было выявлено 16 тысяч коррупционеров, сообщает РИА Новости.