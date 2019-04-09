Россиянам с 2025 года будут выдавать генетические паспорта
Российские граждане к 2025 году могут стать обладателями генетических паспортов. Власти считают, что такие удостоверения личности защитят от биологических и химических угроз
Российские граждане к 2025 году могут стать обладателями генетических паспортов. Власти считают, что такие удостоверения личности защитят от биологических и химических угроз.
Еще в марте президент Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года. Документ предполагает введение генетических паспортов, создание национального банка сывороток крови и разработку информационно-аналитической системы мониторинга инфекционных заболеваний в РФ, сообщает РБК.
Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности поручено заняться Совету безопасности.
Каким образом генетические паспорта будут обеспечивать химическую и биологическую безопасность, не уточняется.
Эксперты говорят, что под генетическими паспортами, скорее всего, имеются ввиду судебно-медицинские паспорта, которые содержат набор генетических маркеров для установления личности человека. Для оформления генетического паспорта понадобится взять у гражданина образец генетического материала. Такие паспорта будут стоить намного дороже обычных.