Российский суд может смягчить меру пресечения основателю фонда Baring Vostok
Российский суд в ближайшее время может смягчить меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Бизнесмена могут поместить под домашний арест
Российский суд в ближайшее время может смягчить меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Бизнесмена могут поместить под домашний арест.
Издание The Bell сообщает, что за Майкла Калви «просит слишком много людей», поэтому следствие и суд могут согласиться на смягчение меры пресечения.
Ранее за основателя Baring Vostok просили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.
Майкл Калви и пять сотрудников Baring Vostok обвиняются в мошенничестве путем завышения стоимости акций компании IFTG, которая принадлежала структурам фонда. Эти акции другая дочерняя компания фонда «Первое коллекторское бюро» передала банку «Восточный» в качестве погашения долга в размере 2,5 млрд рублей. следствие считает, что реальная стоимость переданной доли составляла 600 тысяч рублей. Дело было возбуждено по заявлению акционеров банка «Восточный».
Между тем, эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП) при омбудсмене Борисе Титове считают, что в основу дела Майкла Калви лег корпоративный конфликт, который сейчас разрешается недопустимыми методами, а именно путем вмешательства силовых органов.
В ЦОП также указали на нарушение российского законодательства, которое запрещает арест бизнесменов по подозрению в совершении экономических преступлений, сообщают «Ведомости».