Ветераны Росгвардии пожаловались на выселение из служебных квартир
Пенсионеры московской Росгвардии записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на выселение из служебных квартир. Бойцы просят руководство страны разрешить их жилищные проблемы
Пенсионеры московской Росгвардии записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на выселение из служебных квартир. Бойцы просят руководство страны разрешить их жилищные проблемы.
Видеообращение к Владимиру Путину, главе Росгвардии Виктору Золотову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву записали 20 пенсионеров ОМОНа. Сейчас они вместе с семьями проживают в ведомственных квартирах в доме на улице Твардовского.
В 2010 году им выделили квартиры в этом доме, а после выхода на пенсию в 2019 году силовики обнаружили, что все эти годы юридически они проживали в «нежилых» помещениях, хотя исправно платили за коммунальные услуги.
Позже они получили уведомления о выселении. В ходе разбирательства выяснилось, что Росгвардия подала иск против пенсионеров, а суд его удовлетворил и обязал силовиков с семьями покинуть квартиры.
Ветеран Росгвардии Николай Гладкий сообщил, что осенью прошлого года командующий Центрального регионального командования внутренних войск МВД России Павел Дашков встречался с жильцами дома на Твардовского и обещал, что квартиры будут переведены в жилой фонд и выселение отменят. Позже Дашкова перевели в Северо-Западный округ, а данные им обещания выполнены не были, сообщает «Ридус».
Николай Гладкий возмущен тем, что всю свою жизнь работал на государство, а с ним теперь «так поступают».
Другой ветеран по имени Алексей рассказал, что прослужил в правоохранительных органах более 20 лет, не раз был в горячих точках, работал «на манежной и Болотной», имеет медали «За отвагу» и «За охрану общественного порядка». Сейчас его с женой и ребенком тоже выселяют.
«Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами? Мы оказались незащищенными со стороны государства, которое охраняли на протяжении многих лет, не считаясь с личным временем и состоянием здоровья», - возмутился ветеран.
В Росгвардии обращение ветеранов внутренней службы пока не прокомментировали.