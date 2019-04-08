Московские власти построят по программе реновации почти в три раза больше жилья, чем обещали
Московские власти построят почти в три раза больше квадратных метров жилья в рамках программы реновации жилого фонда, чем планировалось изначально. Так, в проектах шести микрорайонов указана цифра в 2,77 млн квадратных метров вместо миллиона
Московские власти построят почти в три раза больше квадратных метров жилья в рамках программы реновации жилого фонда, чем планировалось изначально.
Так, в проектах шести микрорайонов указана цифра в 2,77 млн квадратных метров вместо миллиона. По данным «Коммерсанта», речь идет о районах Северное Тушино, Солнцево, Метрогородок, Очаково-Матвеевское, Митино и Ивановское.
В строительной документации, на которую ссылается издание, не указана этажность домов, но их высота может достигать 85 метров. В каждом из таких домов будет по 1000 квартир.
При этом строительный план по программе реновации жилого фонда столицы не предполагает проведение работ по озеленению районов и строительство парковок.
Напомним, ранее московские власти перед голосованием собственников за снос их домов уверяли их, что в результате программы реновации не будет «переуплотнения города», а объем строительства новой жилплощади только на 25% превысит общую площадь сносимых «хрущевок».