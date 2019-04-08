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08 апреля 10:24

Военным автоинспекторам разрешат штрафовать гражданских водителей за нарушение ПДД

Сотрудники ВАИ могут получить право на фиксацию нарушений ПДД со стороны гражданских водителей и пешеходов. Соответствующие поправки власти планируют внести в устав военной полиции

Военным автоинспекторам разрешат штрафовать гражданских водителей за нарушение ПДД

Сотрудники Военной автоинспекции Вооруженных сил России (ВАИ) могут получить право на фиксацию нарушений правил дорожного движения со стороны гражданских водителей и пешеходов. Соответствующие поправки власти планируют внести в устав военной полиции.

В случае утверждения поправок, военные автоинспекторы смогут осуществлять надзор за дорожным движением, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме. Для этого военным понадобится соответствующая техника (радары, фото- и видеоаппаратура), но на ее закупку уже выделили 2,3 млн рублей, сообщают «Известия».

В настоящее время сотрудники ВАИ не имеют полномочий штрафовать гражданских водителей и пешеходов за нарушения ПДД, однако они могут их останавливать.

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