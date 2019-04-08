Военным автоинспекторам разрешат штрафовать гражданских водителей за нарушение ПДД
Сотрудники ВАИ могут получить право на фиксацию нарушений ПДД со стороны гражданских водителей и пешеходов. Соответствующие поправки власти планируют внести в устав военной полиции
Сотрудники Военной автоинспекции Вооруженных сил России (ВАИ) могут получить право на фиксацию нарушений правил дорожного движения со стороны гражданских водителей и пешеходов. Соответствующие поправки власти планируют внести в устав военной полиции.
В случае утверждения поправок, военные автоинспекторы смогут осуществлять надзор за дорожным движением, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме. Для этого военным понадобится соответствующая техника (радары, фото- и видеоаппаратура), но на ее закупку уже выделили 2,3 млн рублей, сообщают «Известия».
В настоящее время сотрудники ВАИ не имеют полномочий штрафовать гражданских водителей и пешеходов за нарушения ПДД, однако они могут их останавливать.