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08 апреля 00:22

В Архангельске противники мусорной свалки объявили свой протест бессрочным

В Архангельске противники строительства экотехнопарка около железнодорожной станции Шиес, куда планируется свозить мусор из Москвы, в минувшее воскресенье провели массовую несанкционированную акцию протеста на площади Ленина

В Архангельске противники мусорной свалки объявили свой протест бессрочным

В Архангельске противники строительства экотехнопарка около железнодорожной станции Шиес, куда планируется свозить мусор из Москвы, в минувшее воскресенье провели массовую несанкционированную акцию протеста на площади Ленина. Манифестанты объявили свою акцию бессрочной и заявили, что останутся ночевать на площади.

В 12 часов активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» прошли маршем до площади Ленина, где местные власти решили провести спортивное мероприятие, чтобы не согласовывать акцию против строительства мусорного полигона. Манифестанты заняли всю площадь и объявили митинг бессрочным. Организаторы обратились к неравнодушным горожанам поддержать протестующих или личным присутствием или теплыми вещами и едой.

Активист общественного движения «Поморье не помойка» Дмитрий Секушин сообщил РБК, что акцию в Архангельске посетили не менее 5 тысячи человек. Протестующие призвали губернатора Архангельской области Игоря Орлова выйти к ним на площадь. Также они потребовали его отставки, поскольку он поддержал предложение Москвы ввозить в Поморье мусорные отходы из столицы.

Перед митингом полицейские задержали его организатора Юрия Чеснокова. Он был оштрафован на 800 рублей и арестован на трое суток.

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