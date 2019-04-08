В Архангельске противники мусорной свалки объявили свой протест бессрочным
В Архангельске противники строительства экотехнопарка около железнодорожной станции Шиес, куда планируется свозить мусор из Москвы, в минувшее воскресенье провели массовую несанкционированную акцию протеста на площади Ленина
В Архангельске противники строительства экотехнопарка около железнодорожной станции Шиес, куда планируется свозить мусор из Москвы, в минувшее воскресенье провели массовую несанкционированную акцию протеста на площади Ленина. Манифестанты объявили свою акцию бессрочной и заявили, что останутся ночевать на площади.
В 12 часов активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» прошли маршем до площади Ленина, где местные власти решили провести спортивное мероприятие, чтобы не согласовывать акцию против строительства мусорного полигона. Манифестанты заняли всю площадь и объявили митинг бессрочным. Организаторы обратились к неравнодушным горожанам поддержать протестующих или личным присутствием или теплыми вещами и едой.
Активист общественного движения «Поморье не помойка» Дмитрий Секушин сообщил РБК, что акцию в Архангельске посетили не менее 5 тысячи человек. Протестующие призвали губернатора Архангельской области Игоря Орлова выйти к ним на площадь. Также они потребовали его отставки, поскольку он поддержал предложение Москвы ввозить в Поморье мусорные отходы из столицы.
Перед митингом полицейские задержали его организатора Юрия Чеснокова. Он был оштрафован на 800 рублей и арестован на трое суток.