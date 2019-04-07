Минкультуры предлагает вернуть учреждениям культуры право торговать алкоголем
Министерство культуры предложило внести поправки в федеральное законодательство, которые отменят ограничения на продажу алкогольных напитков в учреждениях культуры
Министерство культуры предложило внести поправки в федеральное законодательство, которые отменят ограничения на продажу алкогольных напитков в учреждениях культуры. В ведомстве отметили, что такие ограничения ущемляют права граждан.
Ведомство Владимира Мединского подготовило пакет поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который снимает ограничения на торговлю спиртным в культурных учреждениях.
Действующий закон разрешает реализовывать алкоголь только в концертных и театральных залах, а также в парках. В Минкультуры же предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры». Данная поправка касается всех учреждений культуры, сообщает РБК.
Отметим, что до 2016 года в России продавать алкоголь можно было в любых организациях культуры. Министерство культуры предлагает вернуться к этой практике.