Меню
Культура
«Моя Москва» - мое богатство
Культура
07 апреля 00:04

​Минкультуры предлагает вернуть учреждениям культуры право торговать алкоголем

Министерство культуры предложило внести поправки в федеральное законодательство, которые отменят ограничения на продажу алкогольных напитков в учреждениях культуры

​Минкультуры предлагает вернуть учреждениям культуры право торговать алкоголем
Фото: pogreblgc.ru

Министерство культуры предложило внести поправки в федеральное законодательство, которые отменят ограничения на продажу алкогольных напитков в учреждениях культуры. В ведомстве отметили, что такие ограничения ущемляют права граждан.

Ведомство Владимира Мединского подготовило пакет поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который снимает ограничения на торговлю спиртным в культурных учреждениях.

Действующий закон разрешает реализовывать алкоголь только в концертных и театральных залах, а также в парках. В Минкультуры же предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры». Данная поправка касается всех учреждений культуры, сообщает РБК.

Отметим, что до 2016 года в России продавать алкоголь можно было в любых организациях культуры. Министерство культуры предлагает вернуться к этой практике.

Материалы по теме
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом
В Третьяковской галерее один из посетителей разделся, а другой повесил свою картину
Деятели искусства предложили создать список культурных объектов «не для передачи РПЦ»
Сейчас на главной
Есть, чтобы жить
Горячие новости
Есть, чтобы жить
Российская Федерация казалась лидером среди стран Восточной Европы по уровню смертности граждан в результате заболеваний, которые возникают из-за неполноценного питания
Интервью
Леонид Маркелов

Российский государственный и политический деятель, бывший глава Республики Марий Эл

«Михаил Бабич только один из организаторов моего ареста, кроме него есть еще «достойные» люди»
Андрей + Наиля = Роскомнадзор
Горячие новости
Андрей + Наиля = Роскомнадзор
Роскомнадзор заблокировал более тысячи ссылок на различные интернет-ресурсы, в которых упоминались президент банка ВТБ Андрей Костин и телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде
Между Россией и Беларусью назревает очередной «молочный скандал»
молочная война
Между Россией и Беларусью назревает очередной «молочный скандал»
Стало известно о новом обострении «молочных отношений» России и Беларуси, причем, на этот раз инициатором выступили белорусские власти
Банкоматы ограничили прием купюр в 5 тысяч
Горячие новости
Банкоматы ограничили прием купюр в 5 тысяч
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей. По официальной версии ограничения связаны с обновлением софта, а по неофициальной – с защитой против вброса фальшивых купюр
На Кубани для бойцов ЧВК «Вагнер» построили казармы под видом пионерского лагеря
Горячие новости
На Кубани для бойцов ЧВК «Вагнер» построили казармы под видом пионерского лагеря
Компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, построила под видом детского лагеря казармы для частных военных компаний на хуторе Молькино Краснодарского края
В Сочи создали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
Горячие новости
В Сочи создали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
В Сочи презентовали футбольное поле, которое полностью сделали из переработанных пластиковых стаканов. На создание поля пошли стаканчики, которые использовались зрителями прошедшего в России чемпионата мира по футболу-2018
Число россиян, которые хотят уехать из страны, выросло до рекордных 20%
Горячие новости
Число россиян, которые хотят уехать из страны, выросло до рекордных 20%
В ходе опроса общественного мнения 20% россиян признались, что хотят уехать из родной страны навсегда. Такой результат стал рекордно высоким с 2007 года
Подписи фальшивые, деньги настоящие
коррупция
Подписи фальшивые, деньги настоящие
Карманные структуры АО «Центральная пригородная пассажирская компания», в которых трудятся родственники ее ведущих менеджеров, получают миллиардные суммы на выполнение работ, реальная стоимость которых в 10 раз меньше
Страховщики назвали Турцию и Болгарию самыми опасными для отдыха странами
Горячие новости
Страховщики назвали Турцию и Болгарию самыми опасными для отдыха странами
Эксперты составило перечень стран, наиболее опасных для российских туристов. Список составлялся на основании обращений туристов за медицинской помощью за последние четыре годы
Мелкий шрифт станет крупнее
Горячие новости
Мелкий шрифт станет крупнее
Центробанк и ФАС подготовили рекомендации российским банкам, в которых говорится об обязанности раскрывать размер комиссии при оплате ЖКХ и мобильной связи через банкомат до внесения средств
Надышаться до смерти
Горячие новости
Надышаться до смерти
Российская Федерация вошла в первую десятку стран с высокими показателями смерти граждан из-за плохой экологии и загрязненного воздуха. В 2017 году в нашей стране по этой причине скончались 99 тысяч человек
Авторская колонка
Айфон и диктатура
То ли диктатор, то ли мумия — 82-летний алжирский лидер Бутефлика подал прошение об отставке. Правда, если его просьбу удовлетворят, то временным лидером станет некий Бензоле, которому сейчас 77 лет, что, в общем, в добрых алжирских традициях.
Ганапольский Матвей
Власти зафиксировали рост смертности в 32 российских регионах
Горячие новости
Власти зафиксировали рост смертности в 32 российских регионах
По данным Росстата, в 2018 году в России впервые за последние 10 лет сократилась численность населения. Сейчас население страны составляет 146 млн 793,7 тыс. человек
Москву признали самым опасным регионом, а Чукотку – самым спокойным
Горячие новости
Москву признали самым опасным регионом, а Чукотку – самым спокойным
Министерство внутренних дел России опубликовало рейтинг самых опасных и безопасных регионов. Рейтинг составлялся на основании данных о количестве совершенных в 2018 году преступлений
Музеи имеют право на привилегии
Горячие новости
Музеи имеют право на привилегии
Директор Государственного Эрмитажа и президент Совета музеев России Михаил Пиотровский предложил изменить закон о реституции в связи с притязаниями Русской православной церкви на здания, в которых располагаются музеи
Премьер животворящий
Горячие новости
Премьер животворящий
В пермской городской поликлинике №2 впервые появилась туалетная бумага. За это пациентам стоит поблагодарить премьер-министра России Дмитрия Медведева, который во время своего визита в Пермь решил посетить поликлинику
Взрыв в академии приравняют к теракту
Горячие новости
Взрыв в академии приравняют к теракту
Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге могут квалифицировать как теракт. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в следственных органах