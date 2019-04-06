Меню
Общество
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Общество
06 апреля 06:10

В России зафиксирован худший показатель смертности из-за плохого питания среди стран Восточной Европы

Российская Федерация казалась лидером среди стран Восточной Европы по уровню смертности граждан в результате заболеваний, которые возникают из-за неполноценного питания

В России зафиксирован худший показатель смертности из-за плохого питания среди стран Восточной Европы
Фото: watchfit.com

Российская Федерация казалась лидером среди стран Восточной Европы по уровню смертности граждан в результате заболеваний, которые возникают из-за неполноценного питания. При этом во всем мире доля смертей по причине заболеваний, вызванных недостаточным употреблением полезных веществ, составляет 20%.

По данным специалистов Института измерения и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон, каждая пятая преждевременная смерть в мире вызвана неполноценным питанием. Так, основными причинами неполноценного питания являются высокое потребление натрия (3 млн смертей в 2017 году), редкое употребление в пищу цельнозерновых продуктов (3 млн) и фруктов (2 млн смертей).

Неполноценное питание приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. В 2017 году по причине неполноценного питания или серьезного нарушения пищевого баланса по всему миру скончались 11 млн человек. Для сравнения, из-за курения умерло 8 млн человек, сообщает «КоммерсантЪ».

Ученые выяснили, что самый высокий показатель смертности из-за плохого питания у стран Океании (678 смертей на 100 тысяч населения), а самый низкий – в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (97 смертей). Во многих европейских странах этот показатель составляет от 105 до 313 смертей на 100 тысяч населения.

Что касается России, то ее показатель оказался самым худших среди стран Восточной Европы. В нашей стране смертность из-за неполноценного питания составляет 397 смертей на 100 тысяч населения. Американские ученые отмечают, что основная проблема россиян – это низкое потребление цельнозерновых продуктов. При этом российский Минздрав больше волнует рост потребления сахара и соли.

Материалы по теме
Эксперты предложили дополнить потребительскую корзину витаминами
Власти зафиксировали рост смертности в 32 российских регионах
Россияне в два раза превысили «здоровую» норму потребления сахара
Сейчас на главной
Интервью
Леонид Маркелов

Российский государственный и политический деятель, бывший глава Республики Марий Эл

«Михаил Бабич только один из организаторов моего ареста, кроме него есть еще «достойные» люди»
Андрей + Наиля = Роскомнадзор
Горячие новости
Андрей + Наиля = Роскомнадзор
Роскомнадзор заблокировал более тысячи ссылок на различные интернет-ресурсы, в которых упоминались президент банка ВТБ Андрей Костин и телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде
Между Россией и Беларусью назревает очередной «молочный скандал»
молочная война
Между Россией и Беларусью назревает очередной «молочный скандал»
Стало известно о новом обострении «молочных отношений» России и Беларуси, причем, на этот раз инициатором выступили белорусские власти
Банкоматы ограничили прием купюр в 5 тысяч
Горячие новости
Банкоматы ограничили прием купюр в 5 тысяч
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей. По официальной версии ограничения связаны с обновлением софта, а по неофициальной – с защитой против вброса фальшивых купюр
На Кубани для бойцов ЧВК «Вагнер» построили казармы под видом пионерского лагеря
Горячие новости
На Кубани для бойцов ЧВК «Вагнер» построили казармы под видом пионерского лагеря
Компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, построила под видом детского лагеря казармы для частных военных компаний на хуторе Молькино Краснодарского края
В Сочи создали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
Горячие новости
В Сочи создали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
В Сочи презентовали футбольное поле, которое полностью сделали из переработанных пластиковых стаканов. На создание поля пошли стаканчики, которые использовались зрителями прошедшего в России чемпионата мира по футболу-2018
Число россиян, которые хотят уехать из страны, выросло до рекордных 20%
Горячие новости
Число россиян, которые хотят уехать из страны, выросло до рекордных 20%
В ходе опроса общественного мнения 20% россиян признались, что хотят уехать из родной страны навсегда. Такой результат стал рекордно высоким с 2007 года
Подписи фальшивые, деньги настоящие
коррупция
Подписи фальшивые, деньги настоящие
Карманные структуры АО «Центральная пригородная пассажирская компания», в которых трудятся родственники ее ведущих менеджеров, получают миллиардные суммы на выполнение работ, реальная стоимость которых в 10 раз меньше
Страховщики назвали Турцию и Болгарию самыми опасными для отдыха странами
Горячие новости
Страховщики назвали Турцию и Болгарию самыми опасными для отдыха странами
Эксперты составило перечень стран, наиболее опасных для российских туристов. Список составлялся на основании обращений туристов за медицинской помощью за последние четыре годы
Мелкий шрифт станет крупнее
Горячие новости
Мелкий шрифт станет крупнее
Центробанк и ФАС подготовили рекомендации российским банкам, в которых говорится об обязанности раскрывать размер комиссии при оплате ЖКХ и мобильной связи через банкомат до внесения средств
Надышаться до смерти
Горячие новости
Надышаться до смерти
Российская Федерация вошла в первую десятку стран с высокими показателями смерти граждан из-за плохой экологии и загрязненного воздуха. В 2017 году в нашей стране по этой причине скончались 99 тысяч человек
Авторская колонка
Айфон и диктатура
То ли диктатор, то ли мумия — 82-летний алжирский лидер Бутефлика подал прошение об отставке. Правда, если его просьбу удовлетворят, то временным лидером станет некий Бензоле, которому сейчас 77 лет, что, в общем, в добрых алжирских традициях.
Ганапольский Матвей
Власти зафиксировали рост смертности в 32 российских регионах
Горячие новости
Власти зафиксировали рост смертности в 32 российских регионах
По данным Росстата, в 2018 году в России впервые за последние 10 лет сократилась численность населения. Сейчас население страны составляет 146 млн 793,7 тыс. человек
Москву признали самым опасным регионом, а Чукотку – самым спокойным
Горячие новости
Москву признали самым опасным регионом, а Чукотку – самым спокойным
Министерство внутренних дел России опубликовало рейтинг самых опасных и безопасных регионов. Рейтинг составлялся на основании данных о количестве совершенных в 2018 году преступлений
Музеи имеют право на привилегии
Горячие новости
Музеи имеют право на привилегии
Директор Государственного Эрмитажа и президент Совета музеев России Михаил Пиотровский предложил изменить закон о реституции в связи с притязаниями Русской православной церкви на здания, в которых располагаются музеи
Премьер животворящий
Горячие новости
Премьер животворящий
В пермской городской поликлинике №2 впервые появилась туалетная бумага. За это пациентам стоит поблагодарить премьер-министра России Дмитрия Медведева, который во время своего визита в Пермь решил посетить поликлинику
Взрыв в академии приравняют к теракту
Горячие новости
Взрыв в академии приравняют к теракту
Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге могут квалифицировать как теракт. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в следственных органах
Горячие новости
Ford уходит со скидками
Компания Ford Sollers в связи с уходом с российского рынка объявила распродажу своих автомобилей. Модели Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta и Ford Explorer можно приобрести со скидкой в 585 тысяч рублей