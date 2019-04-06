В России зафиксирован худший показатель смертности из-за плохого питания среди стран Восточной Европы
Российская Федерация казалась лидером среди стран Восточной Европы по уровню смертности граждан в результате заболеваний, которые возникают из-за неполноценного питания
Российская Федерация казалась лидером среди стран Восточной Европы по уровню смертности граждан в результате заболеваний, которые возникают из-за неполноценного питания. При этом во всем мире доля смертей по причине заболеваний, вызванных недостаточным употреблением полезных веществ, составляет 20%.
По данным специалистов Института измерения и оценки здоровья при Университете штата Вашингтон, каждая пятая преждевременная смерть в мире вызвана неполноценным питанием. Так, основными причинами неполноценного питания являются высокое потребление натрия (3 млн смертей в 2017 году), редкое употребление в пищу цельнозерновых продуктов (3 млн) и фруктов (2 млн смертей).
Неполноценное питание приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. В 2017 году по причине неполноценного питания или серьезного нарушения пищевого баланса по всему миру скончались 11 млн человек. Для сравнения, из-за курения умерло 8 млн человек, сообщает «КоммерсантЪ».
Ученые выяснили, что самый высокий показатель смертности из-за плохого питания у стран Океании (678 смертей на 100 тысяч населения), а самый низкий – в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (97 смертей). Во многих европейских странах этот показатель составляет от 105 до 313 смертей на 100 тысяч населения.
Что касается России, то ее показатель оказался самым худших среди стран Восточной Европы. В нашей стране смертность из-за неполноценного питания составляет 397 смертей на 100 тысяч населения. Американские ученые отмечают, что основная проблема россиян – это низкое потребление цельнозерновых продуктов. При этом российский Минздрав больше волнует рост потребления сахара и соли.