Роскомнадзор заблокировал более тысячи ссылок на материалы о главе ВТБ и телеведущей Наиле Аскер-заде
Роскомнадзор заблокировал более тысячи ссылок на различные интернет-ресурсы, в которых упоминались президент банка ВТБ Андрей Костин и телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде
Роскомнадзор заблокировал более тысячи ссылок на различные интернет-ресурсы, в которых упоминались президент банка ВТБ Андрей Костин и телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде.
«Ведомости» со ссылкой на данные «Роскомсвободы» сообщают, что интернет-ссылки были внесены в федеральный реестр запрещенных сайтов на основании двух судебных решений, которые были вынесены в сентябре и ноябре 2018 года.
Руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк назвал столь массовую блокировку прецедентом для России.
Ранее, например, платформа «Яндекс.Дзен» заблокировала материал проекта Baza про дорогостоящие апартаменты телеведущей Наили Аскер-заде в элитных ЖК, которые ранее находились в собственности ВТБ. Свои действия ресурс объяснил требованием Роскомнадзора и решением арбитражного суда Санкт-Петербурга от ноября 2018 года по иску банка ВТБ о защите деловой репутации.
В Роскомнадзоре подтвердили, что направили соответствующее уведомление «Яндексу», но не уточнили, какие именно сведения в расследовании Baza были признаны запрещенными к распространению.
Юристы считают массовые блокировки материалов о ВТБ, г-не Костине и телеведущей незаконными, поскольку невозможно автоматически применять решение суда по сведениям в конкретном тексте к любому другому тексту. В этом случае суд обязан каждый раз заново оценивать каждый текст, однако власти блокируют материалы «под одну гребенку».