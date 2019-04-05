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05 апреля 10:16

Российские банки ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в банкоматы

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей. По официальной версии ограничения связаны с обновлением софта, а по неофициальной – с защитой против вброса фальшивых купюр

Российские банки ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в банкоматы

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей. По официальной версии ограничения связаны с обновлением софта, а по неофициальной – с защитой против вброса фальшивых купюр.

В call-центре Сбербанка подтвердили «Ведомостям», что прием крупных купюр банкоматами действительно ограничен. Представитель госбанка объяснил это постоянной модернизацией своих банкоматов для повышения их надежности.

Модернизация софта может быть связана с обновлением шаблонов купюр, по которым банкоматы учат отличать фальшивые купюры. Топ-менеджер одного из банков сообщил, что около двух месяцев назад в банкоматы был осуществлен вброс фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей, поэтому упомянутые ограничения могут быть связаны именно с этим.

В ЦБ РФ сообщи, что вброс, о котором идет речь, был произведен в «устройства с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ».

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