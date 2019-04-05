Российские банки ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в банкоматы
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей. По официальной версии ограничения связаны с обновлением софта, а по неофициальной – с защитой против вброса фальшивых купюр
Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей. По официальной версии ограничения связаны с обновлением софта, а по неофициальной – с защитой против вброса фальшивых купюр.
В call-центре Сбербанка подтвердили «Ведомостям», что прием крупных купюр банкоматами действительно ограничен. Представитель госбанка объяснил это постоянной модернизацией своих банкоматов для повышения их надежности.
Модернизация софта может быть связана с обновлением шаблонов купюр, по которым банкоматы учат отличать фальшивые купюры. Топ-менеджер одного из банков сообщил, что около двух месяцев назад в банкоматы был осуществлен вброс фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей, поэтому упомянутые ограничения могут быть связаны именно с этим.
В ЦБ РФ сообщи, что вброс, о котором идет речь, был произведен в «устройства с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ».