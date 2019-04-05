На Кубани для бойцов ЧВК «Вагнер» построили казармы под видом пионерского лагеря
Компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, построила под видом детского лагеря казармы для частных военных компаний (ЧВК) на хуторе Молькино Краснодарского края
Компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, построила под видом детского лагеря казармы для частных военных компаний (ЧВК) на хуторе Молькино Краснодарского края.
Агентство Reuters сообщает, что для наемников еще в 2015 году были возведены три длинных двухэтажных здания, которые располагаются на территории базы российской военной разведки в Молькино. При этом по документам постройки проходят как «пионерский лагерь» и официально к Минобороны России никакого отношения не имеют.
Агентство сообщает, что о существовании казарм в Молькино стало известно из судебных документов по спору между компанией «Мегалайн», которая занималась строительством, и ее субподрядчиком «Севзапстрой». В этих документах одно из зданий отмечено как «пионерский лагерь», хотя слово «пионерский» было исключено из названий летних детских лагерей с распадом СССР. Два других корпуса обозначены как строения для «временного размещения отдыхающих».
Владельцами «Мегалайна» в равных долях являются компания «Конкорд» и «Лахта», связанные с Евгением Пригожиным.
Напомним, что официально деятельность частных военных компаний в России запрещена законом. Однако бойцы ЧВК «Вагнер», которую СМИ также связывают с Евгением Пригожиным, участвуют в военных действиях на Донбассе, Сирии и были замечены в нескольких странах Африки.