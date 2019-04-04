В Сочи создали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
В Сочи презентовали футбольное поле, которое полностью сделали из переработанных пластиковых стаканов. На создание поля пошли стаканчики, которые использовались зрителями прошедшего в России чемпионата мира по футболу-2018
В Сочи презентовали футбольное поле, которое полностью сделали из переработанных пластиковых стаканов. На создание поля пошли стаканчики, которые использовались зрителями прошедшего в России чемпионата мира по футболу-2018.
Пластиковое футбольное поле 90 на 60 метров создала компания AB InBev Efes. На это ушло 50 тысяч стаканов общим весом 2,5 тонны.
Представитель компании Константин Тамиров сообщил агентству ТАСС, что специально для ЧМ-2018 компания выпустила 3 млн сувенирных светящихся стаканов с символикой чемпионата. Использованная и нераспроданная продукция ушла на создание поля.
Глава Минспорта и физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков в свою очередь сообщил, что пластиковое поле перевезут в Волгоградскую область, а сыграть в футбол на нем смогут все желающие.